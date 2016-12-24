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15:21, 24 декабря 2016 980
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Журнал Forbes назвал музыкантов-неудачников 2016 года

Журнал Forbes назвал музыкантов-неудачников 2016 года

Американский журнал Forbes объявил музыкантов-неудачников 2016 года. Ими стали британская рок-группа One Direction и рэпер Канье Уэст, передает «Лента.ру».

В 2015 году One Direction потеряли певца Зейна Малика, который ушел из группы ради сольной карьеры. После этого коллектив сделал перерыв в своей деятельности.

Канье Уэст оказался в списке неудачников из-за отмены 21 концерта. Это решение обернулось для рэпера потерей более десяти миллионов долларов. Исполнитель также попал в больницу с истощением.

Кроме того, в список аутсайдеров вошел концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Это событие назвали провальным еще до его проведения, потому что многие известные музыканты отказались в нем участвовать. Сам Трамп заявил, что не хочет видеть знаменитостей на церемонии.

Фото с Кинопоиска


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