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14:00, 24 декабря 2016 1 408

Воспитанники рязанских интернатов и детских домов побывали в «Мире роботов»

Воспитанники рязанских интернатов и детских домов побывали в «Мире роботов»

Воспитанники интернатов и детских домов Рязанской области побывали на неофициальном открытии интерактивного полигона «Мир роботов». Гостями праздника стали почти двести человек.

Дети увидели выступление брейк-дансеров из коллектива «Чиф-Рака», а также «Шоу профессора Бумса». Кроме того, они смогли посетить все площадки полигона.

«Управляйте, играйте, фантазируйте! Возможно, именно вы в скором будущем станете настоящими инженерами и сможете создавать своими руками самых невероятных роботов», — обратился к присутствующим руководитель «Робошколы» Антон Маликов.

В этот же день организаторы наградили призеров конкурса, который прошел 18 декабря.

«Дети — наше будущее, но от нас зависит их вера в себя и любовь к этому миру. Ребята, верьте в себя!» — добавила детского центра «Я люблю Монтессори» Юлия Коричнева.

Официальное открытие «Мира роботов» состоится 24 декабря в ТЦ «М5 Молл» в 16:00.


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