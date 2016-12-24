Воспитанники рязанских интернатов и детских домов побывали в «Мире роботов»

Воспитанники интернатов и детских домов Рязанской области побывали на неофициальном открытии интерактивного полигона «Мир роботов». Гостями праздника стали почти двести человек.
Дети увидели выступление брейк-дансеров из коллектива «Чиф-Рака», а также «Шоу профессора Бумса». Кроме того, они смогли посетить все площадки полигона.
«Управляйте, играйте, фантазируйте! Возможно, именно вы в скором будущем станете настоящими инженерами и сможете создавать своими руками самых невероятных роботов», — обратился к присутствующим руководитель «Робошколы» Антон Маликов.
В этот же день организаторы наградили призеров конкурса, который
«Дети — наше будущее, но от нас зависит их вера в себя и любовь к этому миру. Ребята, верьте в себя!» — добавила детского центра «Я люблю Монтессори» Юлия Коричнева.
Официальное открытие «Мира роботов» состоится 24 декабря в ТЦ «М5 Молл» в 16:00.