Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:00, 24 декабря 2016 54
 0    0

В Санкт-Петербурге открыли крупнейшее в Европе кошачье кафе

В Санкт-Петербурге открыли крупнейшее в Европе кошачье кафе

Фото: Pixabay.com

В Санкт-Петербурге открыли крупнейшее в Европе кошачье кафе. В нем смогут постоянно проживать 60 животных, передает ТАСС.

Это второе в городе заведение такого типа после «Республики кошек». Новое кафе называется «Республика котов». Его обитателями станут животные, которые поступают из благотворительных приютов и Эрмитажа.

«Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов», — рассказала директор Музей кошки, ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

В день открытия кафе в заведении находилось около 40 котов, однако вечером их стало меньше, потому что некоторые посетители решили забрать кошек себе. Это является основной задачей котокафе.

В заведении воссоздали типичный петербургский двор-колодец и оборудовали первый в городе интерактивный лифт, в котором можно писать цитаты о кошках и рисовать этих животных. Также в котокафе будет работать сувенирный магазин и может появиться фотозона.

«Мы ожидаем, что „Республика котов“ станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории», — отметила Кондратьева.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
21:00, 24 декабря 2016
В Санкт-Петербурге открыли крупнейшее в Европе кошачье кафе
18:38, 24 декабря 2016
Стали известны самые ожидаемые автомобили 2017 года
10:00, 24 декабря 2016
Рязанцам рассказали о правилах выбора парфюмерии
20:04, 22 декабря 2016
В Рязанской области начнут производить вакцину против кори и краснухи
20:17, 20 декабря 2016
Магазины в Александро-Невском районе оштрафовали за просроченные товары
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

Команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» создали свободное от городской суеты место, недалеко от города с полным ощущением свободы, тишины.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 115
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 771
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 125
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 18 590
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 013
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум