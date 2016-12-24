В Санкт-Петербурге открыли крупнейшее в Европе кошачье кафе. В нем смогут постоянно проживать 60 животных, передает
Это второе в городе заведение такого типа после «Республики кошек». Новое кафе называется «Республика котов». Его обитателями станут животные, которые поступают из благотворительных приютов и Эрмитажа.
«Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов», — рассказала директор Музей кошки, ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева.
В день открытия кафе в заведении находилось около 40 котов, однако вечером их стало меньше, потому что некоторые посетители решили забрать кошек себе. Это является основной задачей котокафе.
В заведении воссоздали типичный петербургский двор-колодец и оборудовали первый в городе интерактивный лифт, в котором можно писать цитаты о кошках и рисовать этих животных. Также в котокафе будет работать сувенирный магазин и может появиться фотозона.
«Мы ожидаем, что „Республика котов“ станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории», — отметила Кондратьева.