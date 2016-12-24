В Австрии кошка спасла спящих хозяев от гибели на пожаре. Она громко мяукала возле кровати хозяйки, передает
Пожар начался от горящей свечи в бамбуковой чашке, которую жильцы дома забыли потушить перед сном. После того, как догорела свеча, огонь перешел на бамбуковую чашку, а от нее — на диван.
Заметив пожар, кошка начала мяукать возле кровати спящей хозяйки. Женщина проснулась и успела быстро вынести из огня троих детей. Никто из них не пострадал.
Теперь квартира непригодна для жилья. Семья и кошка временно разместились у родственников.