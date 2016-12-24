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18:38, 24 декабря 2016 291
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Стали известны самые ожидаемые автомобили 2017 года

Стали известны самые ожидаемые автомобили 2017 года

Фото: Pixabay.com

Стали известны самые ожидаемые автомобили 2017 года. Список из 12 автомобилей составило «РИА Новости».

В январе начнется сборка нового поколения Hyundai Solaris на заводе в Санкт-Петербурге. Среди основных изменений назвали увеличение ширины, высоты и колесной базы. Двигатель предполагается объемом 1,4 или 1,6 литра, трансмиссия на выбор. Базовая цена — 624 тысячи рублей.

Автопроизводитель Kia Motors в следующем году представит пять моделей. Цены и комплектации пока не назвали.

АвтоВАЗ выпустит Lada Vesta SW Cross. Универсал предложат с двумя типами двигателей: объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил и 1,8 литра и 122 лошадиные силы. Стоимость новинки может составить около 800 тысяч рублей.

Новый SsangYong Tivoli планируют пустить в продажу в конце 2016 года. «Автомобиль будет доступен в стандартной и удлиненной версиях с бензиновым двигателем мощностью 126 лошадиных сил с шестиступечатой МКПП или „автоматом“», — отмечают в сообщении. Предполагаемая цена — от одного миллиона рублей.

Renault Koleos создали на платформе CMF альянса Renault-Nissan. Автомобиль оснастят бензиновым двигателем мощностью 140 или 171 лошадиных сил. Новинка появится в первом полугодии 2017 года. Базовая цена — от 1,28 миллиона рублей.

Перемены коснутся дизайна передней и задней части и салона Mazda CX-5. Обновленный автомобиль может появиться на российском рынке во второй половине года. Сейчас кроссовер можно купить от 1,349 миллиона рублей.

Решение о появлении в России Toyota C-HR пока не приняли. Компактный кроссовер выпускают с турбомотором объемом 1,2 литра и атмосферным двигателем объемом два литра.

Volkswagen Tiguan начнут продавать в январе. «Выбор среди силовых агрегатов — бензиновые с турбонаддувом (125, 150, 180, 200 или 220 лошадиных сил), а также дизельный, выдающий 150 лошадиных сил», — передает «РИА Новости». Цена — от 1,459 миллиона рублей.

Honda CR-V может появиться в российских салонах во втором полугодии. Автомобили текущего поколения можно купить сейчас по цене от 1,53 млн рублей.

Большой кроссовер Skoda Kodiaq появится на российском рынке в мае 2017 года. Автомобиль построили на платформе MQB. Он может получить бензиновые двигатели объемом 1,4 и 1,8 литра. Подробности комплектации и цены пока не разглашаются.

Второе поколение кроссовера Audi Q5 появится в России весной следующего года. Модель спроектировали на платформе MLB, на которой создали автомобили Audi A4 и Q7. Автомобиль оснастят новой системой полного привода Quattro ultra, также модификации коснутся переднего привода. В Германии Audi Q5 можно заказать от 40 000 евро (около 2,55 миллионов рублей).

Пятое поколение внедорожника Land Rover Discovery попадет на российский рынок к лету 2017 года. Он будет длиннее и с большей колесной базой. Автомобилей будет доступен в пяти комплектациях. Стартовая цена — от четырех миллионов рублей. Самая дорогая версия будет стоить 6,3 миллионов рублей.


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