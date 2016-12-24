Рязанцам рассказали о правилах выбора парфюмерии и косметики. Информацию разместили на
Отмечается, что при покупке необходимо внимательно изучить информацию, представленную продавцом.
Маркировка парфюмерной и косметической продукции должна содержать следующую информацию:
- название;
- назначение;
- изготовитель и его местонахождение;
- страна происхождения;
- объем или масса;
- цвет;
- массовая доля фторида;
- срок годности;
- описание условий хранения;
- номер партии;
- способы применения;
- список ингредиентов.
Информация должна быть четкой и несмываемой с упаковки в условиях использования продукции по назначению.
Кроме того, покупатель должен понюхать парфюмерный продукт и проверить содержание его упаковки.
Получить консультацию и задать свои вопросы рязанцы могут по телефону «горячей линии»: 8-800-100-22-62.