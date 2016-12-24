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10:00, 24 декабря 2016 883
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Рязанцам рассказали о правилах выбора парфюмерии

Рязанцам рассказали о правилах выбора парфюмерии

Фото: Pixabay.com

Рязанцам рассказали о правилах выбора парфюмерии и косметики. Информацию разместили на сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что при покупке необходимо внимательно изучить информацию, представленную продавцом.

Маркировка парфюмерной и косметической продукции должна содержать следующую информацию:

  • название;
  • назначение;
  • изготовитель и его местонахождение;
  • страна происхождения;
  • объем или масса;
  • цвет;
  • массовая доля фторида;
  • срок годности;
  • описание условий хранения;
  • номер партии;
  • способы применения;
  • список ингредиентов.

Информация должна быть четкой и несмываемой с упаковки в условиях использования продукции по назначению.

Кроме того, покупатель должен понюхать парфюмерный продукт и проверить содержание его упаковки.

Получить консультацию и задать свои вопросы рязанцы могут по телефону «горячей линии»: 8-800-100-22-62.


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