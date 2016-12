Берлинского террориста убили в Милане

Террориста Аниса Амри, который въехал в толпу во время ярмарки в Берлине, убили в Милане. Он напал на полицейских, передает « Медуза ».

Инцидент произошел в ночь на 23 декабря.

Местные СМИ сообщают, что итальянские правоохранители остановили Амри для проверки документов. Отмечается, что он был без автомобиля.

После этого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из полицейских. Второй оперативник убил нарушителя.

Раненного правоохранителя госпитализировали.

Напомним, 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Позже появилось видео происшествия, в результате которого погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.

Фото German Federal Police Office

This is Cristian Movio - the police officer injured by #AnisAmri in shootout in #Milan - picture from @poliziadistato pic.twitter.com/IQNdW3ZhGX