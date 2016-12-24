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13:19, 24 декабря 2016 742
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Берлинского террориста убили в Милане

Берлинского террориста убили в Милане

Террориста Аниса Амри, который въехал в толпу во время ярмарки в Берлине, убили в Милане. Он напал на полицейских, передает «Медуза».

Инцидент произошел в ночь на 23 декабря.

Местные СМИ сообщают, что итальянские правоохранители остановили Амри для проверки документов. Отмечается, что он был без автомобиля.

После этого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из полицейских. Второй оперативник убил нарушителя.

Раненного правоохранителя госпитализировали.

Напомним, 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Позже появилось видео происшествия, в результате которого погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.

Фото German Federal Police Office


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