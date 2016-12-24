Берлинского террориста убили в Милане

Террориста Аниса Амри, который въехал в толпу во время ярмарки в Берлине, убили в Милане. Он напал на полицейских, передает «
Инцидент произошел в ночь на 23 декабря.
Местные СМИ сообщают, что итальянские правоохранители остановили Амри для проверки документов. Отмечается, что он был без автомобиля.
После этого подозреваемый достал пистолет и выстрелил в одного из полицейских. Второй оперативник убил нарушителя.
Раненного правоохранителя госпитализировали.
Напомним, 19 декабря грузовик
Фото German Federal Police Office
This is Cristian Movio - the police officer injured by #AnisAmri in shootout in #Milan - picture from @poliziadistato pic.twitter.com/IQNdW3ZhGX— Julián Miglierini (@julianmig) 23 декабря 2016 г.