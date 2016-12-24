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19:58, 24 декабря 2016 43
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Космическое командование Северной Америки начало отслеживать перемещения Санта-Клауса. Видео

Космическое командование Северной Америки начало отслеживать перемещения Санта-Клауса. Видео

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки начало отслеживать перемещения Санта-Клауса. На его сайте можно увидеть в реальном времени, где находятся сказочные сани.

Командование отслеживает работу Санты с 1955 года. Кроме того, перемещения можно отследить по телефону горячей линии.


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