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19:13, 24 декабря 2016 53
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Иркутский СК опубликовал созданную рязанцами инструкцию по спасению детей от киберпреступлений

Иркутский СК опубликовал созданную рязанцами инструкцию по спасению детей от киберпреступлений

Фото: Pixabay.com

Иркутский СК опубликовал созданную рязанцами инструкцию по спасению детей от киберпреступлений. Об этом сообщили на сайте следкома.

Информацию следователи взяли с сайта рязанской общественной организации «Спасение детей от киберпреступлений».

В тексте говорится об обнаружении у детей суицидальных наклонностей. «Первое, на что стоит обратить внимание — псевдоним ребенка, аватар (главная фотография), открытость (закрытость) профиля, группы (сообщества), видеозаписи, фотографии и „друзья“».

Также следователи отметили признаки вовлечения в «группы смерти».


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