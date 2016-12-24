Иркутский СК опубликовал созданную рязанцами инструкцию по спасению детей от киберпреступлений. Об этом сообщили на сайте
Информацию следователи взяли с сайта рязанской общественной организации «Спасение детей от киберпреступлений».
В тексте говорится об обнаружении у детей суицидальных наклонностей. «Первое, на что стоит обратить внимание — псевдоним ребенка, аватар (главная фотография), открытость (закрытость) профиля, группы (сообщества), видеозаписи, фотографии и „друзья“».
Также следователи отметили признаки вовлечения в «группы смерти».