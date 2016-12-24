Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:26, 24 декабря 2016 694
 0    0

Google назвал самый популярный автомобильный бренд в 2016 году

Google назвал самый популярный автомобильный бренд в 2016 году

Google назвал самый популярный автомобильный бренд в 2016 году. Интернет-компания привела данные по количествам запросов пользователей в США, передает ИА «Регнум».

В 2016 году самой популярной автомобильной маркой стала Honda. Больше всего американцы интересовались моделями Civic, CR-V и Pilot 2017 модельного года.

Вторым по популярности стал Mersedes-benz. Чаще жители США искали информацию о моделях C-Class, E-Class и Maybach.

На третьем месте оказались автомобили марки Tesla, на четвертом — Lamborghini. Пятую строчку занял Volvo.

Фото Honda.co.ru


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:14, 24 декабря 2016
Эксперты назвали предмет, который школьники знают хуже всего
15:43, 24 декабря 2016
Настоятель рязанского храма решил узаконить жилой дом через суд
15:26, 24 декабря 2016
Google назвал самый популярный автомобильный бренд в 2016 году
14:00, 24 декабря 2016
Воспитанники рязанских интернатов и детских домов побывали в «Мире роботов»
10:45, 24 декабря 2016
Рязанские десантники получат более 30 новых боевых машин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 081
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 704
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 089
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 18 307
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 17 981
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум