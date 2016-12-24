Google назвал самый популярный автомобильный бренд в 2016 году. Интернет-компания привела данные по количествам запросов пользователей в США, передает ИА «
В 2016 году самой популярной автомобильной маркой стала Honda. Больше всего американцы интересовались моделями Civic, CR-V и Pilot 2017 модельного года.
Вторым по популярности стал Mersedes-benz. Чаще жители США искали информацию о моделях C-Class, E-Class и Maybach.
На третьем месте оказались автомобили марки Tesla, на четвертом — Lamborghini. Пятую строчку занял Volvo.
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