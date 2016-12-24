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16:14, 24 декабря 2016 423
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Эксперты назвали предмет, который школьники знают хуже всего

Эксперты назвали предмет, который школьники знают хуже всего

Фото: Freeimages.com

Результаты национального исследования качества образования показали, что школьники хуже всего знают историю своих регионов. Об этом журналистам сообщил руководитель проекта Сергей Станченко, передает «РИА Новости».

В исследовании Рособрнадзора участвовали 50 тысяч детей. Им дали задание: «Назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите, что он сделал». Разброс правильных ответов по регионам составил от 2 до 72 процентов.

По словам Станченко, школьники часто путают архитектуру разных веков и не отличают ее образцы друг от друга, а также им сложно работать с картами и источниками.

Кроме того, исследование показало, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.

«Исследование обнаружило ряд таких очень важных направлений, по которым надо двигаться вперед», — добавил он.


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