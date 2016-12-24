Эксперты назвали предмет, который школьники знают хуже всего

Результаты национального исследования качества образования показали, что школьники хуже всего знают историю своих регионов. Об этом журналистам сообщил руководитель проекта Сергей Станченко, передает «
В исследовании Рособрнадзора участвовали 50 тысяч детей. Им дали задание: «Назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите, что он сделал». Разброс правильных ответов по регионам составил от 2 до 72 процентов.
По словам Станченко, школьники часто путают архитектуру разных веков и не отличают ее образцы друг от друга, а также им сложно работать с картами и источниками.
Кроме того, исследование показало, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.
«Исследование обнаружило ряд таких очень важных направлений, по которым надо двигаться вперед», — добавил он.