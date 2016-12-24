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9:34, 24 декабря 2016 664
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Единороссы поздравили с Новым годом касимовских ветеранов

Единороссы поздравили с Новым годом касимовских ветеранов

В четверг, 22 декабря, члены партии «Единая Россия» поздравили касимовских ветеранов с Новым годом. Об этом сообщили на официальном сайте фракции.

Руководителей, внесших большой вклад в развитие города приветствовали в местном музее «Русский самовар». «Многие из них и сейчас занимают активную жизненную позицию, участвуют в социально значимых делах города», — говорится в сообщении.

За праздничным столом ветеранам выразили слова благодарности и пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия в новом году. Также для них организовали концерт.

«Чтобы новогодние праздники прошли веселее, лидер касимовских единороссов Олег Семенов вручил ветеранам абонементы на посещение ФСК „Лидер“», — отметили на сайте.

Фото с сайта партии


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