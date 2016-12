Arctic Monkeys анонсировали новый альбом. Для его записи инди-рокеры вернулись в родной английский город Шеффилд, передает Life .

О записи шестого альбома стало известно из записи в «Твиттере» ведущего BBC Шамира Масри, которому солист рок-группы Алекс Тернер рассказал о своих планах.

Предыдущий альбом «AM» вышел в 2013 году и стал лидером продаж в Австралии, Дании, Новой Зеландии и Нидерландах. Дебютную пластинку «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» журнал «Rolling Stone» признал 30-м лучшим альбомом в истории рок-музыки.