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21:29, 24 декабря 2016 36
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Arctic Monkeys анонсировали новый альбом

Arctic Monkeys анонсировали новый альбом

Arctic Monkeys анонсировали новый альбом. Для его записи инди-рокеры вернулись в родной английский город Шеффилд, передает Life.

О записи шестого альбома стало известно из записи в «Твиттере» ведущего BBC Шамира Масри, которому солист рок-группы Алекс Тернер рассказал о своих планах.

Предыдущий альбом «AM» вышел в 2013 году и стал лидером продаж в Австралии, Дании, Новой Зеландии и Нидерландах. Дебютную пластинку «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» журнал «Rolling Stone» признал 30-м лучшим альбомом в истории рок-музыки.

Фото Rolling Stone


© RZN.info

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