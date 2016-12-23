В Скопинском районе столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

В Скопинском районе столкнулись грузовик и легковушка. Об этом
ДТП произошло в пятницу, 23 декабря, в 19:14, на 251 километре М-6 «Каспий». Имеются пострадавшие.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный расчет.
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В Скопинском районе столкнулись грузовик и легковушка. Об этом
ДТП произошло в пятницу, 23 декабря, в 19:14, на 251 километре М-6 «Каспий». Имеются пострадавшие.
На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный расчет.
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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».