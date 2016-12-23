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9:59, 23 декабря 2016 66
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В Сапожковском районе столкнулись УАЗ и «Ауди», пострадали два человека

В Сапожковском районе столкнулись УАЗ и «Ауди», пострадали два человека

В четверг, 22 декабря, в 9:20 в Сапожсковском районе мужчина, управляя автомобилем УАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ауди».

В результате происшествия, водителя иномарки и его пассажира досатвили в больницу.


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