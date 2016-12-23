Утром в пятницу, 23 декабря, в Сапожке загорелся автобус. Об этом сообщила
Огонь повредил салон автобуса, при этом никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении участвовали два пожарных расчета.
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Утром в пятницу, 23 декабря, в Сапожке загорелся автобус. Об этом сообщила
Огонь повредил салон автобуса, при этом никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении участвовали два пожарных расчета.
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«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».