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19:37, 23 декабря 2016 1 354
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В Рязанской области откроют более 200 ледовых площадок

В Рязанской области откроют более 200 ледовых площадок

Фото: Pixabay.com

Зимой в Рязанской области откроют 230 ледовых площадок. Об этом пишет ИД «Пресса».

Больше всего катков оборудуют в Рязани — 40. Также ледовые площадки появятся в Рязанском (29), Клепиковском (21) Спасском районах (18).


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