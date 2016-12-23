В Рязанской области откроют более 200 ледовых площадок

Зимой в Рязанской области откроют 230 ледовых площадок. Об этом пишет ИД «Пресса».
Больше всего катков оборудуют в Рязани — 40. Также ледовые площадки появятся в Рязанском (29), Клепиковском (21) Спасском районах (18).
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Фото: Pixabay.com
Зимой в Рязанской области откроют 230 ледовых площадок. Об этом пишет ИД «Пресса».
Больше всего катков оборудуют в Рязани — 40. Также ледовые площадки появятся в Рязанском (29), Клепиковском (21) Спасском районах (18).
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