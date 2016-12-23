В Рязани появился бесплатный сервис доставки еды «ZakaZaka». Об этом сообщили в пресс-релизе организации.
Теперь для жителей Рязани стал доступен федеральный сервис доставки еды «ZakaZaka». На одной площадке собраны все популярные рестораны, кафе, пиццерии и заведения других форматов, по дистанционному заказу для клиента.
Представители компании рассказали, что основное достоинство портала: оперативность качественного питания
«Доставка еды обычно ограничена часом, может быть заранее запланирована на определенное время. Однако, именно в сети можно получить представление обо всем городском рынке ресторанов и их предложений. Сведения о многочисленных объектах собраны в каталог, где легко подбирать и сравнивать между собой товары, условия сотрудничества», — говорится в сообщении.
На портале можно найти информацию о скидках и акциях
Кроме того, на портале можно найти информацию о скидках и акциях заведений. Для удобства пользователей предложения разбиты не только по ресторанам, но и по наиболее востребованным категориям блюд, таким как суши, пицца, пироги, шашлыки, бургеры, все кухни. Для пользователей сервиса открыта бонусная программа, позволяющая накапливать баллы, которые затем можно потратить на оплату заказов. Также на сайте не взимается комиссионный платеж.
Часть заведений работает круглосуточно, для остальных определены графики. Пользователям доступны как десктоповая, так и мобильная версии сайта: обе одинаково удобные и функциональные. Об этом и о других плюсах компании можно почитать на сайте «ZakaZaka».