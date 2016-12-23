В нижегородском зоопарке львица покусала тракториста

В зоопарке Нижнего Новгорода львица искусала попытавшегося погладить ее рабочего, передает «
По предварительным данным, 23 декабря 50-летний работник зоопарка перелез через ограждение в клетку и попытался погладить львицу. Хищница укусила мужчину и повредила ему обе руки. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.
В сообщении говорится, что мужчина работает в зоопарке трактористом. 23 декабря его отстранили от работы из-за алкогольного опьянения.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.