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17:42, 23 декабря 2016 3 888
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В нижегородском зоопарке львица покусала тракториста

В нижегородском зоопарке львица покусала тракториста

В зоопарке Нижнего Новгорода львица искусала попытавшегося погладить ее рабочего, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, 23 декабря 50-летний работник зоопарка перелез через ограждение в клетку и попытался погладить львицу. Хищница укусила мужчину и повредила ему обе руки. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

В сообщении говорится, что мужчина работает в зоопарке трактористом. 23 декабря его отстранили от работы из-за алкогольного опьянения.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.


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