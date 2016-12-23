В Дубровичах рядом с жилыми домами образовалась стихийная свалка. Об этом сообщается в сюжете ГТРК «Ока» в четверг, 22 декабря.
По словам местных жителей, остатки кровельных материалов, сухих строительных смесей и тяжелый крупногабаритный мусор без предупреждения и объявления привезли несколько самосвалов.
Как рассказала глава села Ольга Ходина, мусор на окраину села перевезли по ее указанию с другого конца Дубровичей. Но это вынужденная мера. По ее словам, она уже третий год воюет с неизвестными, захламляющими территорию вокруг населенного пункта. Предположительно, мусор регулярно сваливают мусор с грузовиков, проезжающих на расположенные неподалеку песчаные карьеры. Штрафуют за это главу, ведь карьеры на территории, за которую она отвечает. Поэтому Ходина и приказала временно перевезти мусор. Администрация села готовит документы для обращения в прокуратуру.
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