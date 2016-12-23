Рязанскую энергетическую комиссию присоединят к минэкономразвития

В Рязанской области продолжится реорганизация правительства. Согласно размещенному на его
Реорганизацию должны будут провести за сто дней после принятия постановления.
Напомним, к полномочиям РЭК относится в том числе принятие тарифов на коммунальные услуги.
Ранее в 2016 году в Рязанской области объединили министерства природопользования и лесного хозяйства, включили стройнадзор в состав жилищной инспекции, а инспекцию по надзору за состоянием сельхозмашин — в состав министерства региональной безопасности.