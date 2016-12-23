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9:16, 23 декабря 2016 527
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Рязанскую энергетическую комиссию присоединят к минэкономразвития

Рязанскую энергетическую комиссию присоединят к минэкономразвития

В Рязанской области продолжится реорганизация правительства. Согласно размещенному на его сайте проекту постановления, региональную энергетическую комиссию планируют включить в состав министерства экономического развития и торговли. Согласно документу, решение призвано повысить эффективность системы и структуры организации исполнительной власти в области.

Реорганизацию должны будут провести за сто дней после принятия постановления.

Напомним, к полномочиям РЭК относится в том числе принятие тарифов на коммунальные услуги.

Ранее в 2016 году в Рязанской области объединили министерства природопользования и лесного хозяйства, включили стройнадзор в состав жилищной инспекции, а инспекцию по надзору за состоянием сельхозмашин — в состав министерства региональной безопасности.


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