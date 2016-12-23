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22:00, 23 декабря 2016 6 656
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Рязанский Минздрав ответил на недовольство рязанки работой «скорой» 3

Рязанский Минздрав ответил на недовольство рязанки работой «скорой»

Заместитель министра областного Минздрава Олег Митин прокомментировал жалобу рязанки на плохую работу «скорой». По его словам, в городе работают 43 бригады и среди них нет деления на взрослые и детские.

Все машины «скорой» оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет выяснить, прибыла ли конкретная бригада на вызов.

Как прокомментировали в областном Минздраве, зимнее время характеризуется всплеском ОРВИ и гриппа, поэтому вызовы участились, однако их все равно меньше, чем в эпидемию.

«Никакой переработки в настоящее время нет. В 2,5 раза вызовов больше, чем обычно, но для сезонного всплеска это абсолютно нормально», — отметил Митин.

Напомним, рязанка пожаловалась на работу «скорой» в «ВКонтакте». Пользователь, представившийся врачом, ответил ей, что врачи не успели приехать на вызов к ее больному ребенку из-за большой загруженности.


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