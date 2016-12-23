Рязанский Минздрав ответил на недовольство рязанки работой «скорой»

Заместитель министра областного Минздрава Олег Митин прокомментировал жалобу рязанки на плохую работу «скорой». По его словам, в городе работают 43 бригады и среди них нет деления на взрослые и детские.
Все машины «скорой» оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет выяснить, прибыла ли конкретная бригада на вызов.
Как прокомментировали в областном Минздраве, зимнее время характеризуется всплеском ОРВИ и гриппа, поэтому вызовы участились, однако их все равно меньше, чем в эпидемию.
«Никакой переработки в настоящее время нет. В 2,5 раза вызовов больше, чем обычно, но для сезонного всплеска это абсолютно нормально», — отметил Митин.
Напомним, рязанка