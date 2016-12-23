Рязанских бизнесменов наградили за помощь пострадавшим в Осеннем переулке

Администрация Рязани наградила бизнесменов, помогающих жильцам взорвавшегося дома в 1-м Осеннем переулке. В пятницу, 23 декабря, глава администрации Олег Булеков, его заместители Татьяна Мастюкова, Лариса Крохалева и Андрей Ульянов вручили больше 40 благодарственных писем.
Булеков отметил, что предприниматели помогали пострадавшим «с первых дней»: сначала едой и предметами первой необходимости, затем — бытовой техникой и мебелью. «Мы вместе с вами продолжаем кормить людей, которые проживают в гостинице РИРО, вместе приготовили для них новогодние подарки, — добавил чиновник. — Я каждому из вас хочу сказать спасибо за то, что вы оказались рядом с людьми, попавшими в беду».
«Друзья познаются в беде. Я с полной уверенностью могу сказать, что сегодня за этим столом собрались наши друзья», — подчеркнула Мастюкова. Крохалева поблагодарила бизнесменов за умение «делиться тем, что имеете, с теми, кто в этом нуждается». Ульянов отметил оперативность решений о помощи, которая «сыграла огромную роль, особенно в первые дни, когда ситуация только осознавалась».
«Конечно, еще много проблем. Люди заходят в свои квартиры с некоторой опаской, потому что они до сих пор испуганы, и сейчас им как никогда нужна наша поддержка, наша забота», — подчеркнул Булеков.
Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме произошел в ночь на 23 октября 2016 года. В результате погибли семь человек, еще 13 получили ранения.