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18:29, 23 декабря 2016 1 282
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Рязанские власти взыскали с подрядчиков около 4,5 млн за некачественный ремонт дорог

Рязанские власти взыскали с подрядчиков около 4,5 млн за некачественный ремонт дорог

Рязанские власти взыскали с подрядчиков около 4,5 млн за рублей за недостатки при проведении дорожных работ. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

За период с мая по декабрь 2016 года сотрудники министерства региональной безопасности и контроля и сотрудники минтранса Рязанской области проверили выполненный ремонт дорог по 100 государственным и муниципальным контрактам. Организациям, допустившим нарушения сроков и критериев качества работ, выставили 125 претензий. Также с них взыскали пени на сумму около 4,5 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что в 2016 году на программу «Дорожное хозяйство» выделили более 4 млрд 918 млн рублей. В рамках программы в отремонтировали около 130 км дорог, построили 13,44 км новых дорог.


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