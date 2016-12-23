Рязанские власти взыскали с подрядчиков около 4,5 млн за некачественный ремонт дорог

Рязанские власти взыскали с подрядчиков около 4,5 млн за рублей за недостатки при проведении дорожных работ. Об этом сообщает
За период с мая по декабрь 2016 года сотрудники министерства региональной безопасности и контроля и сотрудники минтранса Рязанской области проверили выполненный ремонт дорог по 100 государственным и муниципальным контрактам. Организациям, допустившим нарушения сроков и критериев качества работ, выставили 125 претензий. Также с них взыскали пени на сумму около 4,5 млн рублей.
В пресс-службе отметили, что в 2016 году на программу «Дорожное хозяйство» выделили более 4 млрд 918 млн рублей. В рамках программы в отремонтировали около 130 км дорог, построили 13,44 км новых дорог.