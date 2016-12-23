Рязанские полицейские задержали наркодилера с крупной партией «синтетики». Об этом сообщила
Специалисты регионального УНК зафиксировали подозрительную деятельность, которую вел 26-летний рязанец. Было похоже, что он сбывает наркотики с помощью «закладок». Молодой человек пытался действовать анонимно, но оперативникам удалось его вычислить.
В ходе проверки полицейские установили, что рязанец собирается получить для последующего распространения две оптовые партии «синтетики». Оперативники зафиксировали как он забрал из тайника у одного из домов на окраине Рязани полиэтиленовый паке. Молодого человека задержали и досмотрели. Экспертиза установила, что в пакете хранилось более 13 граммов наркотика. Позже выяснилось, что в другом тайнике хранилось еще 65 граммов «синтетики».
На злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.