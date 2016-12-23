Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 23 декабря 2016 44
 0    0

Рязанские полицейские задержали наркодилера с крупной партией «синтетики»

Рязанские полицейские задержали наркодилера с крупной партией «синтетики»

Рязанские полицейские задержали наркодилера с крупной партией «синтетики». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Специалисты регионального УНК зафиксировали подозрительную деятельность, которую вел 26-летний рязанец. Было похоже, что он сбывает наркотики с помощью «закладок». Молодой человек пытался действовать анонимно, но оперативникам удалось его вычислить.

В ходе проверки полицейские установили, что рязанец собирается получить для последующего распространения две оптовые партии «синтетики». Оперативники зафиксировали как он забрал из тайника у одного из домов на окраине Рязани полиэтиленовый паке. Молодого человека задержали и досмотрели. Экспертиза установила, что в пакете хранилось более 13 граммов наркотика. Позже выяснилось, что в другом тайнике хранилось еще 65 граммов «синтетики».

На злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:59, 23 декабря 2016
Рязанские полицейские задержали наркодилера с крупной партией «синтетики»
11:40, 23 декабря 2016
«Мегафон» подготовился к пиковым нагрузкам в Новый год
11:30, 23 декабря 2016
Рязанских бизнесменов наградили за помощь пострадавшим в Осеннем переулке
11:00, 23 декабря 2016
Касимовец задолжал более 20 тысяч по штрафам за превышение скорости
9:01, 23 декабря 2016
Мэрия расторгла контракт на снос «дома Циолковского» 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

Команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» создали свободное от городской суеты место, недалеко от города с полным ощущением свободы, тишины.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 679
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 401
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 739
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 19 051
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 657
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум