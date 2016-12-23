Рязанские летчики дальней авиации отметили свой профессиональный праздник

В пятницу, 23 декабря в Дягилеве прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню дальней авиации.
На торжественном собрании в военном городке присутствовали офицеры Дягилевского центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации, а также полка самолетов-заправщиков.
В честь 102 годовщины создания дальней авиации офицерам и солдатам дягилевского авиацентра были объявлены благодарности. За заслуги в укреплении обороноспособности и обеспечении безопасности Российской федерации, за профессионализм и высокие личные показатели в боевой и учебной подготовке летчики были награждены медалями.
«Пусть количество взлетов всегда будет равно количеству посадок», — подытожил все слова поздравлений заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков.
Мероприятие завершилось праздничным концертом.
Войска дальней авиации ведут свое начало от первой в мире эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», созданной в России 23 декабря 1914 года. С 1999 года военнослужащие дальней авиации отмечают этот день как свой профессиональный праздник.