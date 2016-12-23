Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:39, 23 декабря 2016 3 388
 0    0

Рязанские летчики дальней авиации отметили свой профессиональный праздник

Рязанские летчики дальней авиации отметили свой профессиональный праздник

Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова

В пятницу, 23 декабря в Дягилеве прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню дальней авиации.

На торжественном собрании в военном городке присутствовали офицеры Дягилевского центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации, а также полка самолетов-заправщиков.

В честь 102 годовщины создания дальней авиации офицерам и солдатам дягилевского авиацентра были объявлены благодарности. За заслуги в укреплении обороноспособности и обеспечении безопасности Российской федерации, за профессионализм и высокие личные показатели в боевой и учебной подготовке летчики были награждены медалями.

«Пусть количество взлетов всегда будет равно количеству посадок», — подытожил все слова поздравлений заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

Войска дальней авиации ведут свое начало от первой в мире эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», созданной в России 23 декабря 1914 года. С 1999 года военнослужащие дальней авиации отмечают этот день как свой профессиональный праздник.


Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:14, 24 декабря 2016
Эксперты назвали предмет, который школьники знают хуже всего
15:43, 24 декабря 2016
Настоятель рязанского храма решил узаконить жилой дом через суд
15:26, 24 декабря 2016
Google назвал самый популярный автомобильный бренд в 2016 году
14:00, 24 декабря 2016
Воспитанники рязанских интернатов и детских домов побывали в «Мире роботов»
10:45, 24 декабря 2016
Рязанские десантники получат более 30 новых боевых машин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

«Мармакс» предложил рязанцам выбирать загородную жизнь

Команда инвестиционно-строительной группы «Мармакс» создали свободное от городской суеты место, недалеко от города с полным ощущением свободы, тишины.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 081
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 704
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 089
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 18 307
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 17 981
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум