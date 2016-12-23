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12:51, 23 декабря 2016 84
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Рязанцы подарили иркутским студентам беспилотный автомобиль

Рязанцы подарили иркутским студентам беспилотный автомобиль

Рязанская компания «Аврора Роботикс» подарила макет беспилотного электроавтомобиля UniorRace студентам Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Об этом сообщили в группе проекта GenerationS в Facebook.

В состав автомобиля входят навигационный чип, датчики и камеры для ориентации в пространстве, пульт управления и ноутбук для программирования устройств. С помощью UniorRace на кафедре автомобильного транспорта ИРНИТУ студенты смогут разрабатывать системы управления беспилотным автомобилем.

Иркутская область собрала максимальное количество заявок и победила в номинации «Центр российского хайтека». Университет представил самое большое количество проектов в регионе.

Фото группа GenerationS


© RZN.info

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