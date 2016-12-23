Рязанцы подарили иркутским студентам беспилотный автомобиль

Рязанская компания «Аврора Роботикс» подарила макет беспилотного электроавтомобиля UniorRace студентам Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Об этом сообщили в
В состав автомобиля входят навигационный чип, датчики и камеры для ориентации в пространстве, пульт управления и ноутбук для программирования устройств. С помощью UniorRace на кафедре автомобильного транспорта ИРНИТУ студенты смогут разрабатывать системы управления беспилотным автомобилем.
Иркутская область собрала максимальное количество заявок и победила в номинации «Центр российского хайтека». Университет представил самое большое количество проектов в регионе.
Фото группа GenerationS