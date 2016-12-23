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13:11, 23 декабря 2016 528
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Работник рязанского «Магнита» помог пенсионерке донести покупки до дома

Работник рязанского «Магнита» помог пенсионерке донести покупки до дома

Работник рязанского «Магнита» помог пенсионерке донести покупки до дома. Об этом сообщили пользователи группы «Рязань» в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, помощь оказал работник магазина, расположенного около Рязанского музучилища.

Фото из группы «Рязань»


© RZN.info

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