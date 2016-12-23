Работник рязанского «Магнита» помог пенсионерке донести покупки до дома. Об этом
По словам очевидцев, помощь оказал работник магазина, расположенного около Рязанского музучилища.
Фото из группы «Рязань»
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Работник рязанского «Магнита» помог пенсионерке донести покупки до дома. Об этом
По словам очевидцев, помощь оказал работник магазина, расположенного около Рязанского музучилища.
Фото из группы «Рязань»
© RZN.info
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