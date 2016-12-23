Путин сообщил о скорой подаче российского газа в Крым

Владимир Путин сообщил, что запуск магистрального газопровода между Краснодарским краем и Крымом, которой проложен через Керченский пролив, состоится в ближайшие дни. Об этом президент заявил на ежегодной пресс-конференции, передает «РИА Новости».
«У нас сегодня дефицит газа хоть и не большой, но существует, учитывая то, что мы ушли из Одесского газового месторождения. При минусовых температурах давления на магистральных трубопроводах не хватало. Запуск газопровода даст возможность всем потребителям иметь запас газа с дальнейшей перспективой развития нашего региона», - прокомментировал «РИА Новости» бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.
По его словам газопровод станет большим подспорьем для промышленности республики.
«Я считают, что запуск газопровода станет новогодним подаркам для всех крымчан», -подчеркнул собеседник агентства.
Газопровод соединит материковую часть России с Крымским полуостровом.