Путин прокомментировал ситуацию с отравлением «Боярышником» в Иркутске

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с «Боярышником» в Иркутске. По его словам, произошедшая ситуация там «страшное безобразие», передает «
«То, что происходит в Иркутске — ужасная трагедия. Просто нет слов. И страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии», — сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции, 23 декабря.
При этом решение о введении акцизов на спиртосодержащую продукцию президент назвал правильным, но запоздалым.
Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»