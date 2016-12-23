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17:30, 23 декабря 2016 3 060
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Путин прокомментировал ситуацию с отравлением «Боярышником» в Иркутске

Путин прокомментировал ситуацию с отравлением «Боярышником» в Иркутске

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с «Боярышником» в Иркутске. По его словам, произошедшая ситуация там «страшное безобразие», передает «РИА Новости».

«То, что происходит в Иркутске — ужасная трагедия. Просто нет слов. И страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии», — сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции, 23 декабря.

При этом решение о введении акцизов на спиртосодержащую продукцию президент назвал правильным, но запоздалым.

Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. По данному факту возбудили уголовное дело.


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