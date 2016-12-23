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10:37, 23 декабря 2016 99

Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с господдержкой»

Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с господдержкой»

Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с государственной поддержкой». Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

По информации, предоставленной пресс-службой банка, прием заявок будет осуществятся до 31 января 2017 года, а выдача кредитов — до конца февраля 2017 года.

Оформить ипотеку по данной программе возможно на следующих условиях:

  • процентная ставка — 11,4% годовых;
  • первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья;
  • максимальный срок кредитования — 20 лет;
  • максимальная сумма кредита — 3 000 000 рублей;
  • отсутствие требований по страхованию жизни заемщика;
  • возможность досрочного погашения кредита без штрафов и санкций;
  • срок рассмотрения заявки — 1 рабочий день.

Кредиты в рамках данной программы предоставляются на приобретение готовых и строящихся квартир, реализуемых на первичном рынке жилья.

«Решение Прио-Внешторгбанка о продлении программы „Ипотека с господдержкой“ связано с ее высокой востребованностью на рязанском рынке», — рассказали в компании.

Более подробную информацию по условиям кредитования можно получить на сайте Прио-Внешторгбанка и по телефону +7 (4912) 200-003

Прио-Внешторгбанк (ПАО), лицензия Банка России №212. Основан 06 декабря1989 года.


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