Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с господдержкой»

Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с государственной поддержкой». Об этом сообщили в пресс-релизе компании.
По информации, предоставленной пресс-службой банка, прием заявок будет осуществятся до 31 января 2017 года, а выдача кредитов — до конца февраля 2017 года.
Оформить ипотеку по данной программе возможно на следующих условиях:
- процентная ставка — 11,4% годовых;
- первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья;
- максимальный срок кредитования — 20 лет;
- максимальная сумма кредита — 3 000 000 рублей;
- отсутствие требований по страхованию жизни заемщика;
- возможность досрочного погашения кредита без штрафов и санкций;
- срок рассмотрения заявки — 1 рабочий день.
Кредиты в рамках данной программы предоставляются на приобретение готовых и строящихся квартир, реализуемых на первичном рынке жилья.
«Решение Прио-Внешторгбанка о продлении программы „Ипотека с господдержкой“ связано с ее высокой востребованностью на рязанском рынке», — рассказали в компании.
Более подробную информацию по условиям кредитования можно получить на сайте
Прио-Внешторгбанк (ПАО), лицензия Банка России №212. Основан 06 декабря1989 года.