Польские врачи впервые в мире пересадили руку родившемуся без конечности пациенту

Польские врачи успешно пересадили руку родившемуся без конечности пациенту. Такая операция прошла впервые в мире, передает «
«Это первый в мире трансплантат верхней конечности, который удалось вживить человеку с врожденным дефектом такого типа», — заявил руководитель группы хирургов госпиталя Медицинского университета Вроцлава Адам Доманасевич.
Операцию сделали пациенту, которому 32 года, он с рождения жил без руки. Ему пересадили конечность мертвого донора. Ранее такие процедуры проводили у новорожденных сиамских близнецов в Индонезии и Канаде, руки пересаживали пациентам с ампутированными конечностями.
«Это важный прорыв в нейрофизиологии и в практике трансплантации, поскольку до сих пор считалось, что подобные трансплантаты не помогут в случае таких врожденных дефектов», — отметил хирург.
По словам врачей, успех операции подарит многим людям надежду на перемены в жизни.