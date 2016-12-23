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21:34, 23 декабря 2016 5 088
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Польские врачи впервые в мире пересадили руку родившемуся без конечности пациенту

Польские врачи впервые в мире пересадили руку родившемуся без конечности пациенту

Фото: Pixabay.com

Польские врачи успешно пересадили руку родившемуся без конечности пациенту. Такая операция прошла впервые в мире, передает «РИА Новости».

«Это первый в мире трансплантат верхней конечности, который удалось вживить человеку с врожденным дефектом такого типа», — заявил руководитель группы хирургов госпиталя Медицинского университета Вроцлава Адам Доманасевич.

Операцию сделали пациенту, которому 32 года, он с рождения жил без руки. Ему пересадили конечность мертвого донора. Ранее такие процедуры проводили у новорожденных сиамских близнецов в Индонезии и Канаде, руки пересаживали пациентам с ампутированными конечностями.

«Это важный прорыв в нейрофизиологии и в практике трансплантации, поскольку до сих пор считалось, что подобные трансплантаты не помогут в случае таких врожденных дефектов», — отметил хирург.

По словам врачей, успех операции подарит многим людям надежду на перемены в жизни.


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