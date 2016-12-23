На Северной окружной столкнулись три автомобиля. Об этом
По словам пользователей, на данном участке дороги образовалась крупная пробка.
Официальной информации о ДТП не поступало.
Фото соцсети
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На Северной окружной столкнулись три автомобиля. Об этом
По словам пользователей, на данном участке дороги образовалась крупная пробка.
Официальной информации о ДТП не поступало.
Фото соцсети
© RZN.info
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