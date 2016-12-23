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18:45, 23 декабря 2016 2 364
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На Северной окружной столкнулись три автомобиля

На Северной окружной столкнулись три автомобиля

На Северной окружной столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани» в «ВКонтакте».

По словам пользователей, на данном участке дороги образовалась крупная пробка.

Официальной информации о ДТП не поступало.

Фото соцсети


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