На Северной окружной «ГАЗель» врезалась в тросовый отбойник

В пятницу, 23 декабря, на Северной окружной дороге «ГАЗель» въехала в тросовый отбойник. Об этом сообщили пользователи
Официальной информации о происшествии пока нет. Из-за аварии образовалась пробка.
Фото разместил
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В пятницу, 23 декабря, на Северной окружной дороге «ГАЗель» въехала в тросовый отбойник. Об этом сообщили пользователи
Официальной информации о происшествии пока нет. Из-за аварии образовалась пробка.
Фото разместил
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