Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:18, 23 декабря 2016 1 023
 0    0

На Северной окружной «ГАЗель» врезалась в тросовый отбойник

На Северной окружной «ГАЗель» врезалась в тросовый отбойник

В пятницу, 23 декабря, на Северной окружной дороге «ГАЗель» въехала в тросовый отбойник. Об этом сообщили пользователи группы"Подслушано у водителей в Рязани" в соцсети «ВКонтакте».

Официальной информации о происшествии пока нет. Из-за аварии образовалась пробка.

Фото разместил Виктор Прокопчук


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:59, 23 декабря 2016
В Сапожковском районе столкнулись УАЗ и «Ауди», пострадали два человека
9:26, 23 декабря 2016
На пожаре в Касимове погибли два человека
9:18, 23 декабря 2016
На Северной окружной «ГАЗель» врезалась в тросовый отбойник
17:16, 22 декабря 2016
Тело пропавшего 91-летнего рязанца нашли в лесу — следствие
17:02, 22 декабря 2016
В Москве угонщики совершили девять ДТП подряд
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
16 минут назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 591
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 341
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 686
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 19 011
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 630
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум