Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:55, 23 декабря 2016 69
 0    0

«Мегафон» решил купить контрольный пакет акций Mail.Ru Group

«Мегафон» решил купить контрольный пакет акций Mail.Ru Group

Совет директоров «Мегафона» одобрил сделку по приобретению 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group за 740 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте оператора связи.

«По условиям планируемой сделки „Мегафон“ приобретет 11,5 миллиона акций класса, А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM», — отмечается в сообщении.

После завершения сделки компании продолжат работать полностью на рыночных условиях, менеджмент останется полностью независимым, а любые соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, отмечает «Мегафон».

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона» для утверждения сделки намечено на 20 января 2017 года. Кроме того, сделка подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой России.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
14:09, 23 декабря 2016
Горадминистрация наградила лучших предпринимателей Рязани
13:55, 23 декабря 2016
«Мегафон» решил купить контрольный пакет акций Mail.Ru Group
12:04, 23 декабря 2016
Вырученные за акции Сбербанка деньги Рязанская область направит на погашение долга
10:37, 23 декабря 2016
Прио-Внешторгбанк продлил действие программы «Ипотека с господдержкой»
9:54, 23 декабря 2016
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 часа назад
«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

«ГородРабот.ру» изучил рязанские зарплаты

Российская поисковая система вакансий «ГородРабот.ру» провела исследование регионального рынка труда на основе банка вакансий от рязанских работодателей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 720
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 444
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 776
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 19 073
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 690
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум