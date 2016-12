«Мегафон» решил купить контрольный пакет акций Mail.Ru Group

Совет директоров «Мегафона» одобрил сделку по приобретению 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group за 740 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте оператора связи.

«По условиям планируемой сделки „Мегафон“ приобретет 11,5 миллиона акций класса, А и 21,9 миллиона обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8 процента голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM», — отмечается в сообщении.

После завершения сделки компании продолжат работать полностью на рыночных условиях, менеджмент останется полностью независимым, а любые соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, отмечает «Мегафон».

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона» для утверждения сделки намечено на 20 января 2017 года. Кроме того, сделка подлежит согласованию с Федеральной антимонопольной службой России.