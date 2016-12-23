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11:40, 23 декабря 2016 77

«Мегафон» подготовился к пиковым нагрузкам в Новый год

«Мегафон» подготовился к пиковым нагрузкам в Новый год

«МегаФон» завершил подготовку собственной сети к новогодним праздникам. Настройки оборудования позволят клиентам компании с комфортом совершать звонки, отправлять и получать SMS, делиться с друзьями фотографиями в сети на протяжении всех новогодних каникул, сообщили в пресс-релизе организации.

В преддверии праздников специалисты оператора провели проверку основных элементов сети и коммутационного оборудования, расширили каналы передачи данных. Увеличена емкость существующих базовых станций, а также запущены в эфир дополнительные объекты связи, отметили в организации.

Также проведены работы по улучшению качества предоставляемых услуг в местах массовых гуляний, на территории аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, в торговых центрах и кафе города. В период новогодних праздников будет организовано дополнительное дежурство технических специалистов на всей территории Центрального филиала, включая Нижегородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую области.

В новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год абоненты «МегаФона» в Центральном филиале совершили почти 13 миллионов звонков

Кроме того, в течение года на всех базовых станциях Рязанского региона проведены настройки оборудования, позволяющие сократить энергопотребление устройств абонентов. «Это особенно актуально в зимний период времени. Благодаря проведенным работам, гаджеты экономнее расходуют заряд, необходимый для соединения с мобильной сетью. В среднем смартфоны и планшеты работают без подзарядки на 15%-30% дольше. Абоненты компании могут еще больше времени проводить за общением с близкими и пользоваться скоростным мобильным интернетом», — говорится в сообщении.

«Каждый год мы тщательно готовим сеть к новогодним праздникам, так как нагрузка на нее серьезно увеличивается. Традиционно 31 декабря и в первые дни нового года наши клиенты совершают рекордное количество звонков, отправляют миллионы сообщений и делятся с друзьями своими праздничными фото и видео в социальных сетях. Наша задача — обеспечить своих клиентов надежным уровнем сигнала и достойными скоростями мобильного интернета. Поздравляем всех с наступающими праздниками! Оставайтесь на связи и будьте по-настоящему рядом друг с другом», — прокомментировал директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Абрамов.

Напомним, в новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год абоненты «МегаФона» в Центральном филиале совершили почти 13 миллионов звонков и отправили порядка 22,5 миллионов SMS-сообщений.


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