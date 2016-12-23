Media Markt в рязанском «Премьере» закроется из-за условий аренды

В рязанском «Премьере» закрывается Media Markt. Об этом RZN.info cообщил собственный источник.
Магазин съезжает в начале января. Причина такого решения — стороны не договорились об условиях аренды на следующий год.
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В рязанском «Премьере» закрывается Media Markt. Об этом RZN.info cообщил собственный источник.
Магазин съезжает в начале января. Причина такого решения — стороны не договорились об условиях аренды на следующий год.
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