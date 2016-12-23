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15:37, 23 декабря 2016 1 663
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Лужкова экстренно госпитализировали в Москве — СМИ

Лужкова экстренно госпитализировали в Москве — СМИ

Фото: Kremlin.ru

Юрия Лужкова экстренно госпитализировали в Москве. К нему вызвали бригаду реаниматологов, передает «Life».

По данным телеканала, бывшему мэру Москвы стало плохо днем, 23 декабря. Официального подтверждения информации нет.


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