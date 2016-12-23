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14:09, 23 декабря 2016 4 075
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Горадминистрация наградила лучших предпринимателей Рязани

Горадминистрация наградила лучших предпринимателей Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 23 декабря, в администрации подвели итоги конкурса «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани». Торжественное награждение дипломами и статуэтками победителей прошло в большом зале городской администрации. Всего в конкурсе участвовало 40 предпринимателей.

Олег Булеков поблагодарил бизнесменов за то, что они трудились на благо города и сохранили свои коллективы несмотря на кризис.

«Малый бизнес — это те предприятия, которые не столько приносят дохода в бюджет, сколько создают рабочие места», — отметил Олег Булеков.

Мэр города наградил победителей в номинациях «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в производственной сфере», «Лучший социально-ответственный бизнес» и «Успешный старт — успешное развитие» и пожелал предпринимателям здоровья, счастья, мира, процветания и уверенности в завтрашнем дне.

«Каждый из вас стремился доказать, что в огромной массе предпринимателей ваш бизнес чем-то отличается от других», — заявил Булеков.

Вице-мэр Татьяна Мастюкова поблагодарила предпринимателей за активную жизненную позицию и вручила награды победителям в номинациях «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере торговли», «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере услуг» и «Женское предпринимательство».

«Вы не только победители этого конкурса, но и в течение всего года вы активно участвовали в жизни города», — отметила Мастюкова.

Также в ходе церемонии дипломами наградили участников конкурса, а самым креативным оформителям предприятий к Новому году вручили символ предстоящего праздника — статуэтку елки.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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