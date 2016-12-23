Два рязанских завода попали под американские санкции

Завод «Красное знамя» и Рязанский инструментальный завод попали в санкционный список США. Министерство торговли США добавило в перечень еще 23 российских организации, передает
Помимо рязанских заводов, в список попали дочерние предприятия «Алмаз-Антея», восемь — концерна «Радиоэлектронные технологии». Также в перечне оказались Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, петербургский Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры, Обуховский завод, НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна, а также Лианозовский электромеханический завод и Уральское производственное предприятие «Вектор».
В список также включили НИИ «Экран», НИИ авиационного оборудования, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, НПП «Квант», Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе, компания «КБ Связь» и НПП «Элтом».