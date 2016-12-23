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14:35, 23 декабря 2016 313
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Бывший омоновец под действием наркотиков «проверил» уровень безопасности казанского аэропорта. Видео

Бывший омоновец под действием наркотиков «проверил» уровень безопасности казанского аэропорта. Видео

Водитель ВАЗ-2115 въехал в терминал казанского аэропорта, протаранив стеклянную стену здания. Инцидент произошел в среду, 21 декабря, передает «Интерфакс».

На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Автомобиль проехал по всему терминалу, повредив многие сооружения, в том числе трубу водоснабжения, из-за чего здание залило водой.

Водитель нанес аэропорту ущерб на сумму больше шести миллионов рублей. Виновником оказался бывший сотрудник СОБРа МВД по Татарстану.

В связи с произошедшим Татарская транспортная прокуратура проверяет защищенность аэропорта от постороннего вмешательства, по результатам примут меры.


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