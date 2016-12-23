Аркадия Фомина вновь избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

23 декабря во Дворце молодежи прошла XXV отчетно-выборная конференция рязанского отделения «Единой России». По итогам тайного голосования секретарем Рязанского регионального отделения партии большинством голосов переизбрали Аркадия Фомина. Выборы прошли на альтернативной основе. Также на должность руководителя претендовали Евгения Есакова и Алексей Просянников.
Аркадий Фомин поблагодарил однопартийцев за поддержку и доверие.
«Проделана огромная работа, но предстоит сделать еще больше. Впереди новые политические события. Уже в следующем году нам предстоит кампания по избранию главы региона, а в 2018 — президента РФ. Приоритетами нашей работы является реализация Послания президента, предвыборной программы партии, в основу которой легли предложения жителей Рязанской области, а также продолжение партийных проектов», — подчеркнул Фомин.
В ходе конференции делегаты определили состав регионального политсовета в количестве 61 человека, в который вошли новые лица: педагоги, медики, журналисты и работники культуры.
«Состав обновился на 30%. Это активные люди, профессионалы своего дела. Мы считаем, что они придадут определенную динамику нашей работе. В тоже время 70% партийцев сохранили свои позиции. Это придаст некую преемственность работе регионального отделения и будет являться дополнительным стимулом, для других однопартийцев, которые активно проявляют себя», — отметил Аркадий Фомин.
По его словам, ротация руководящих органов — это уставная норма «Единой России».
Также единороссы определили новый состав контрольной комиссии.