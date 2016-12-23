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20:05, 23 декабря 2016 2 484
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Аркадий Фомин подвел итоги отчетно-выборной кампании «Единой России»

Аркадий Фомин подвел итоги отчетно-выборной кампании «Единой России»

В пятницу, 23 декабря, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин подвел итоги отчетно-выборной кампании, а также рассказал о реализации новых проектов и задач партии.

Он подчеркнул, что за четыре года региональное отделение сумело реализовать задачи, поставленные высшим руководством партии, жителями Рязанской области, а благодаря отчетно-выборной кампании 2016 года ряды «Единой России» пополнились новыми людьми, которые вошли в состав регионального политсовета, возглавили первичные и местные отделения партии.

«Среди нас сегодня разные люди»

«В наши ряды вступили единомышленники, которым важна судьба родного города, района, у которых есть желание работать, а не получить статусную должность. Среди нас сегодня разные люди: сотрудники и руководители предприятий, учителя и врачи, предприниматели, студенты и профессора, работники культуры и спортсмены, общественники.

Обращаясь к новым коллегам, которые вошли в состав политсоветов, контрольных комиссий, к секретарям местных отделений, хочу заметить, что предстоит сложная, но в то же время интересная работа, направленная главным образом на то, чтобы жизнь людей менялась к лучшему», — заявил Аркадий Фомин.

Также вновь избранный лидер рязанских единороссов подвел итоги реализации партийных проектов в регионе и рассказал о расширении проектной линейки.

«Единая Россия» начинает реализацию новых проектов

«Мы активно ведем проектную работу, проекты реализуются успешно и направлены на социальную сферу и инфраструктуру. В этом году „Единая Россия“ начинает реализацию новых партийных проектов, направленных на системную поддержку муниципалитетов: „Наш двор“, „Местный дом культуры“, „Театры малых городов“, „Парки малых городов“. Фракция „Единой России“ в Госдуме внесла соответствующие поправки в бюджет, и теперь все эти проекты финансово обеспечены и будут активно реализовываться на территории Рязанской области», — рассказал Аркадий Фомин.

Также он подчеркнул, что региональное отделение готово к предстоящим избирательным кампаниям.

«За эти годы партия стала более открытой и готовой к любым вызовам, она отвечает на запросы общества. Мы готовы к выборам любого уровня, и сделаем все для победы кандидата от «Единой России», — отметил Фомин.


© RZN.info

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