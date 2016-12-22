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15:26, 22 декабря 2016 232

За 11 месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям почти три тысячи человек

За 11 месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям почти три тысячи человек

За январь — ноябрь 2016 года филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» присоединил к электрическим сетям 2 788 человек на общую мощность 98,9 МВт, сообщили в пресс-релизе организации.

«Среди наиболее крупных потребителей — объекты жилищного строительства, Рязанский трубный завод, предприятие по производству нетканого полотна „Русвата“ в Клепиках, компания по изготовлению и поставке медицинских перевязочных средств „Скопинфарм“, производственные комплексы аграрного холдинга „Ока Молоко“ и животноводческий комплекс „РусАгроХолдинг“, деревообрабатывающий комбинат в Рязани и фабрика по производству мягкой мебели в Спасске-Рязанском», — говорится в сообщении.

В «Рязаньэнерго» рассказали, что из подключенных в этом году социально значимые объекты — школа в Пронском районе, библиотека в Михайловском, фельдшерско-акушерский пункт в Ермишинском, водозаборные узлы, системы освещения улиц в населенных пунктах области и автодорог. За оперативное и качественное выполнение мероприятий по техприсоединению автономного топочного пункта Салтыковской школы и артскважины в поселке Кустаревка в преддверии осенне-зимнего сезона в адрес филиала «Рязаньэнерго» поступила благодарность от главы администрации Сасовского муниципального района.

Также в организации отметили завершенный в декабре масштабный проект по присоединению к электросетям и введению в эксплуатацию парогазовой установки на Дягилевской ТЭЦ, в рамках которого энергетики выполнили строительство четырех ЛЭП 110 кВ от открытого распредустройства с выдачей мощности в электросеть 110 кВ филиала. «Теперь мощность Дягилевской ТЭЦ увеличена на 126,5 МВт, что существенно повысило надежность электроснабжения жителей и промышленных предприятий города и создало дополнительный резерв для подключения новых потребителей», — отметили в филиале.


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