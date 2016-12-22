Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:46, 22 декабря 2016 478
 0    0

Мэрия провела совещание по вопросам транспортного обслуживания в Рязани

Мэрия провела совещание по вопросам транспортного обслуживания в Рязани

Фото: Администрация Рязани

В среду, 21 декабря, прошло совещание по вопросам транспортного обслуживания в Рязани. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Участие в совещании приняли представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, операторы автоматизированной системы оплаты проезда, а также представители коммерческих перевозчиков. На встрече разъяснили основные правила перевозки в различных видах транспорта.

Также обсудили вопросы соблюдения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями.

Руководителям напомнили о необходимости антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и транспорта, в том числе в период новогодних каникул.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:46, 22 декабря 2016
Мэрия провела совещание по вопросам транспортного обслуживания в Рязани
17:45, 22 декабря 2016
В Рязанской области открыли две ледовые переправы
16:43, 22 декабря 2016
Рязань вошла в топ-15 по продаже страховых полисов
15:26, 22 декабря 2016
За 11 месяцев филиал «Рязаньэнерго» подключил к электросетям почти три тысячи человек
14:51, 22 декабря 2016
В 2017 году в Москве появится 16 новых станций метро
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Регион цифровых знаний

Регион цифровых знаний

Компания АО «Программный Регион» проводит специализированные курсы по основным направлениям для студентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 24 447
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 22 242
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 19 515
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
13:16, 10 декабря 2016 18 906
Рязанка с потерянных в Питере фотографий не обрадовалась находке
17:20, 17 декабря 2016 17 498
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум