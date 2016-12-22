Мэрия провела совещание по вопросам транспортного обслуживания в Рязани

В среду, 21 декабря, прошло совещание по вопросам транспортного обслуживания в Рязани. Об этом
Участие в совещании приняли представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, операторы автоматизированной системы оплаты проезда, а также представители коммерческих перевозчиков. На встрече разъяснили основные правила перевозки в различных видах транспорта.
Также обсудили вопросы соблюдения доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями.
Руководителям напомнили о необходимости антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и транспорта, в том числе в период новогодних каникул.