В Солотче впервые за несколько лет подорожают услуги ассенизаторов

С января в Солотче подорожают услуги ассенизаторов. Постановление администрации Рязани о новых тарифах муниципального ЖКУ №22 на вывоз жидких бытовых отходов официально опубликовано в четверг, 22 декабря.
Согласно ему, жители поселка будут платить за кубометр 120,26 рубля (+5,4 рубля к действующим расценкам), предприятия и организации — 230,99 рубля (+10,37). Час работы ассенизационной машины АСМ-ЗИЛ-КО-34349566 обойдется последним в 721,85 рубля (+32,4).
Текущие тарифы действуют с января 2011 года.