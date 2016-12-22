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9:46, 22 декабря 2016 1 611
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В Солотче впервые за несколько лет подорожают услуги ассенизаторов

В Солотче впервые за несколько лет подорожают услуги ассенизаторов

С января в Солотче подорожают услуги ассенизаторов. Постановление администрации Рязани о новых тарифах муниципального ЖКУ №22 на вывоз жидких бытовых отходов официально опубликовано в четверг, 22 декабря.

Согласно ему, жители поселка будут платить за кубометр 120,26 рубля (+5,4 рубля к действующим расценкам), предприятия и организации — 230,99 рубля (+10,37). Час работы ассенизационной машины АСМ-ЗИЛ-КО-34349566 обойдется последним в 721,85 рубля (+32,4).

Текущие тарифы действуют с января 2011 года.


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2 дня назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 2

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

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