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20:04, 22 декабря 2016 505
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В Рязанской области начнут производить вакцину против кори и краснухи

В Рязанской области начнут производить вакцину против кори и краснухи

Первая комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита будет производиться в России по полному циклу с 2017 года. Выпускать вакцину планируют в комплексе «Форт» в Рязанской области, передает Газета.ru.

О локализации российская компания договорилась с мировым производителем вакцин Serum Institute Of India. Также в следующем году компании планируют запустить совместное производство вакцины против гепатита В. В настоящее время эти вакцины поставляются в Россию по импорту. Serum Institute Of India, согласно реестру ГРЛС, также поставляет в Россию отдельные вакцины против кори и краснухи.

Обе вакцины уже зарегистрированы компанией Serum Institute Of India на территории нашей страны их планируется вывести на рынок в 2017 году, сообщили порталу в компании.

Кроме того, индийский производитель планирует локализовать и другие вакцины, в том числе предназначенные для профилактики ротавирусной и менингококковой инфекции.


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