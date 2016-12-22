В Рязанской области начнут производить вакцину против кори и краснухи

Первая комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита будет производиться в России по полному циклу с 2017 года. Выпускать вакцину планируют в комплексе «Форт» в Рязанской области, передает
О локализации российская компания договорилась с мировым производителем вакцин Serum Institute Of India. Также в следующем году компании планируют запустить совместное производство вакцины против гепатита В. В настоящее время эти вакцины поставляются в Россию по импорту. Serum Institute Of India, согласно реестру ГРЛС, также поставляет в Россию отдельные вакцины против кори и краснухи.
Обе вакцины уже зарегистрированы компанией Serum Institute Of India на территории нашей страны их планируется вывести на рынок в 2017 году, сообщили порталу в компании.
Кроме того, индийский производитель планирует локализовать и другие вакцины, в том числе предназначенные для профилактики ротавирусной и менингококковой инфекции.