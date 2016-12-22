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16:59, 22 декабря 2016 5 117
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В Рязани выберут самую красивую представительницу радиоэлектронной промышленности

В Рязани выберут самую красивую представительницу радиоэлектронной промышленности

26 декабря в Рязани пройдет конкурс «Краса завода — 2016». В четверг, 22 декабря, стартует голосование за звание «Мисс зрительских симпатий». Победительницу номинации определят с помощью SMS-голосования.

Конкурс проводит молодежный центр приборного завода. Участие примут девять представительниц различных предприятий города: АО «Государственный Рязанский приборный завод», ПАО завод «Красное знамя», АО «Рязанский Радиозавод», АО РКБ «Глобус» и АО «Рязанский завод металлокерамических приборов».

В жюри конкурса войдут руководители промышленных предприятий города, представители правительства Рязанской области и партнеров мероприятия.

Девушки пройдут пять испытаний: домашнее задание «Визитка» интеллектуальный конкурс «Где логика?!», «Творческий конкурс», сюрприз этого года — коллективный «Танцевальный номер» и, ставшее традиционным, «Дефиле в вечерних платьях».

За титул поборются девять красавиц:

  • Марюнина Алена (АО «ГРПЗ»)

  • Левицкая Мария (АО «РЗМКП»)

  • Данилина Евгения (АО «ГРПЗ»)

  • Самсонова Ксения (АО «Рязанский Радиозавод»)

  • Слепых Елена (АО «ГРПЗ»)

  • Петрова Анна (АО «ГРПЗ»)

  • Гузеева Ксения (ПАО завод «Красное знамя»)

  • Толченкина Вера (АО «ГРПЗ»)

  • Михайлова Алена (АО РКБ «Глобус»)

Чтобы проголосовать за «Мисс зрительских симпатий», отправляйте SMS на номер понравившейся участницы. Учитываться будут только голоса, отправленные с телефонов. Стоимость сообщения согласно вашему тарифу.

Финал конкурса состоится 26 декабря в Рязанском дворце молодежи. Начало в 18:00. Вход свободный.


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