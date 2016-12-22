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16:04, 22 декабря 2016 483
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В Рязани сгорел автомобиль

В Рязани сгорел автомобиль

В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в четверг, 22 декабря, в 07:20. При этом никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В тушении участвовал один пожарный расчет.


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