В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в четверг, 22 декабря, в 07:20. При этом никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В тушении участвовал один пожарный расчет.
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В Рязани сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в четверг, 22 декабря, в 07:20. При этом никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В тушении участвовал один пожарный расчет.
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