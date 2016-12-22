В Рязани хотят отдать полтора гектара под заправку

11 января в Рязани пройдут публичные слушания по строительству заправки на Московском шоссе. Постановление главы города об их проведении официально опубликовано в среду, 21 декабря.
Гражданин Шешнев обратился за использованием под АЗС 14 021,9 кв. м, относящихся к зоне общественно-жилой застройки. Согласно кадастровой карте, участок
Слушания пройдут в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Начало в 18 часов. Там же до 11 января будут принимать замечания и предложения по проекту. Телефон: 29-78-17.
Решение по заявке примет администрация города с учетом результатов слушаний.